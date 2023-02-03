Переважають у бою російський МіГ-29: Жданов перелічив якості винищувачів F-15 та F-16

Американський винищувач F-16, на відміну від F-15, може виконувати більшу кількість бойових задач. Тому його вважають універсальним літаком.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, F-15 виконує менше функцій, але не поступається російським літакам.

Цікаво У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, для F-16 потрібна згода США, – Кулеба

Характеристики літака F-15

Олег Жданов пояснив, що F-15 – це класичний винищувач, але лише винищувач.

"Він створювався винятково для повітряного бою", – зауважив він.

За його словами, у літака два двигуни. Також F-15 є маневровим та високошвидкісним.

Я б сказав, що F-15 найкращий з числа саме винищувачів, які є зараз,

– зосередив увагу військовий експерт.

На його думку, ці винищувачі були створені, щоб протистояти радянськими літакам МіГ.

"Вони перевершують його по тактико-технічних характеристиках, бойових якостях", – наголосив Жданов і додав, що противник нерідко боявся побачити в повітряному просторі саме F-15.

Проте, цей винищувач не призначений для інших задач.

Олег Жданов пояснив, які функції виконують винищувачі F-15 та F-16: дивіться відео

Характеристики винищувача F-16

Олег Жданов розказав, що F-16 – це універсальна платформа, яку тільки могли зробити американці.

"Потрібен був маневровий і швидкий літак, який буде універсальним для виконання декількох видів задач", – наголосив він.

На думку військового експерта, цей літак може виконувати роль винищувача-перехоплювача, бомбардувальника і штурмовика.

"Це головна відмінність F-15 і F-16", – зосередив увагу він.

За його словами, у F-16 один двигун: він повільніше розганяється, у нього менші маневрові характеристики у плані розвороту, набору висоти.

Проте, по основних бойових якостях він перевершує МіГ-29,

– додав він.

Між собою F-15 та F-16 все ж порівнювати не слід.

Особливість використання літаків

Олег Жданов прокоментував, що F-16 успішно проведе повітряний бій, якщо треба відбити атаку штурмовиків чи бомбардувальників ворога, працювати в парі з протиракетними системами для перехоплення ракет, у тому ж рахунку і балістичних.

Натомість, за його словами, F-15 – це класика.

Коли буде повітряний бій, викликаєте F-15 і вони вступають у бій з літаками противника: з такими самими винищувачами, штурмовиками чи бомбардувальниками,

– наголосив він.

На його думку, у цьому і є докорінна відмінність цих двох літаків.

Винищувачі F-16 для України: основні новини