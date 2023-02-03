Переважають у бою російський МіГ-29: Жданов перелічив якості винищувачів F-15 та F-16
Американський винищувач F-16, на відміну від F-15, може виконувати більшу кількість бойових задач. Тому його вважають універсальним літаком.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, F-15 виконує менше функцій, але не поступається російським літакам.
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Характеристики літака F-15
Олег Жданов пояснив, що F-15 – це класичний винищувач, але лише винищувач.
"Він створювався винятково для повітряного бою", – зауважив він.
За його словами, у літака два двигуни. Також F-15 є маневровим та високошвидкісним.
Я б сказав, що F-15 найкращий з числа саме винищувачів, які є зараз,
– зосередив увагу військовий експерт.
На його думку, ці винищувачі були створені, щоб протистояти радянськими літакам МіГ.
"Вони перевершують його по тактико-технічних характеристиках, бойових якостях", – наголосив Жданов і додав, що противник нерідко боявся побачити в повітряному просторі саме F-15.
Проте, цей винищувач не призначений для інших задач.
Олег Жданов пояснив, які функції виконують винищувачі F-15 та F-16: дивіться відео
Характеристики винищувача F-16
Олег Жданов розказав, що F-16 – це універсальна платформа, яку тільки могли зробити американці.
"Потрібен був маневровий і швидкий літак, який буде універсальним для виконання декількох видів задач", – наголосив він.
На думку військового експерта, цей літак може виконувати роль винищувача-перехоплювача, бомбардувальника і штурмовика.
"Це головна відмінність F-15 і F-16", – зосередив увагу він.
За його словами, у F-16 один двигун: він повільніше розганяється, у нього менші маневрові характеристики у плані розвороту, набору висоти.
Проте, по основних бойових якостях він перевершує МіГ-29,
– додав він.
Між собою F-15 та F-16 все ж порівнювати не слід.
Особливість використання літаків
Олег Жданов прокоментував, що F-16 успішно проведе повітряний бій, якщо треба відбити атаку штурмовиків чи бомбардувальників ворога, працювати в парі з протиракетними системами для перехоплення ракет, у тому ж рахунку і балістичних.
Натомість, за його словами, F-15 – це класика.
Коли буде повітряний бій, викликаєте F-15 і вони вступають у бій з літаками противника: з такими самими винищувачами, штурмовиками чи бомбардувальниками,
– наголосив він.
На його думку, у цьому і є докорінна відмінність цих двох літаків.
Винищувачі F-16 для України: основні новини
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна хотіла б отримати від Заходу орієнтовно 200 літаків. За його словами, з погляду перспективи та кількості авіації, яка вже наразі є в країні, це не така вже і велика цифра.
- Після цього Джо Байден, відповідаючи на питання, чи передаватимуть США винищувачі Україні відповів: "Ні". Згодом видання CNN заявило, що США не проти відправлення F-16 Україні та дають зелене світло союзникам.
- Окрім того, перед заявою Ріші Сунака його речник заявив, що відправлення винищувачів може бути недоцільним через тривалий час підготовки.