Сирський доручив провести нараду з главами ОВА щодо постачання дронів

За дорученням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, відбулася чергова координаційна нарада з представниками ОВА. На зустрічі обговорили питання синхронізації дій місцевих органів влади для підтримки підрозділів Збройних Сил.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Одним із основних пунктів обговорення стало постачання БпЛА для бойових підрозділів Сил оборони.

Дивіться також Росію атакували дрони вночі: де лунали вибухи та що відомо про наслідки

Що обговорювали на зустрічі із представниками ОВА

За вказівкою Головнокомандувача ЗСУ відбулася чергова координаційна нарада з представниками обласних військових адміністрацій.

Цю зустріч, яка відбулася у форматі відео-конференції, було присвячено обговоренню синхронізації дій місцевих органів влади щодо підтримки підрозділів ЗСУ.

Зокрема, в ході наради було обговорено можливості постачання бойовим підрозділам Сил оборони України широкого спектру БпЛА,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що такі заходи дають змогу оперативно та ефективно реагувати на нагальні потреби підрозділів на найбільш складних ділянках фронту.

До слова, у Фінляндії буде побудовано завод для виробництва безпілотників для України та ЄС. Масове виробництво планують почати вже в наступному році.