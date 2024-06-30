Київ і Вашингтон об'єднав зусилля задля посилення протиповітряної оборони України. Дмитро Кулеба зустрівся із помічником Блінкена. Головною темою розмови стало постачання Patriot.

Російські повітряні атаки продовжують завдавати величезної шкоди Україні. Так, останній ракетний удар по Вільнянську забрав життя сімох людей та пошкодив об'єкт критичної інфраструктури.

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ППО для України

29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.

Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot.

Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі,

– наголосив Кулеба.

Також темою для дискусії стали спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів. Крім того, на порядку денному був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та очікування від нього.

Глава МЗС подякував США за останні важливі рішення, а саме – дозвіл Києву бити по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в постачанні снарядів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, що США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Тепер Україна перша в черзі за ракетами для систем ППО Patriot і NASAMS.

Низка країн погодилися передати нашій країні додаткові "петріоти". За повідомленням ЗМІ, США ведуть переговори з Ізраїлем щодо передачі Україні 8 ЗРК.