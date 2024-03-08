Оперативне постачання снарядів: Мусієнко оцінив допомогу партнерів

Союзники зібрали усю необхідну суму, аби закупити 800 тисяч снарядів для України. Однак цю кількість боєприпасів не поставлять одразу. Постачання розіб'ють на партії.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це підсилення. Він додав, що для ЗСУ уже почали постачати боєприпаси, аби зупинити росіян.

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"Це все буде найближчим часом, це вже добре, це підсилення. Що нам зараз уже допомагає – що знайшли й підвезли, наприклад, для того, щоби зупинити ворога на Авдіївському чи вже Покровському напрямку", – сказав Мусієнко.

Так до України оперативно пішли постачання 30 – 40% снарядів з 1 мільйону боєприпасів, який обіцяє ЄС. Таку кількість снарядів планують надати до кінця року.

Кажуть, можливо, що 1 мільйон 200 тисяч. Це тільки від Європейського Союзу, не рахуючи ці 800 тисяч. Тобто ми можемо розраховувати десь до 2 мільйонів снарядів, якщо все піде за планом і по термінах буде постачатися,

– додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Усе, аби нищити ворога

ЗСУ почали отримувати підкріплення боєприпасами останніми тижнями. Снаряди почали оперативно надходити на лінію фронту. Мусієнко зазначив, що, зокрема, боєприпаси передусім надходитимуть на ті напрямки, де найактивніші бойові дії та найбільше ворожих сил.

"Адже там найбільша кількість атак, там їх треба знищувати й виснажувати якомога більшу кількість. Снаряди дещо надійшли, тому вдалося вийти із ситуації, яка відверто була критична по деяких напрямках, і її покращити. Все одно цього ще недостатньо", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

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