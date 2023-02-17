Є 2 моменти: експерт з авіації сказав, у чому складність передачі Україні західних літаків

Українські пілоти мають бути добре підготовленим для ведення боїв на винищувачах F-16. Рішучі кроки для полегшення навчання ЗСУ робить Велика Британія.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. За його словами, передані Україні ЗРК від західних партнерів вже допомагають нівелювати активність ворожої авіації.

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Захід боїться нарощення українських сил

Валерій Романенко пояснив, що сповільнення прийняття рішення щодо передачі західної авіації має два аргументи.

Перший момент – це домовленість між країнами НАТО, що вони не будуть робити різких рухів щодо посилення наших оборонних можливостей,

– наголосив він.

На його думку, західні країни бояться, що Україна в запалі використає літаки для удару по російській території. Це може спровокувати вихід війни зовсім на інший рівень.

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Суми траншів суттєво зростають

Експерт з авіації повідомив, що друге пояснення від Заходу щодо уповільненого темпу передачі Україні винищувачі – транші, точніше їхні суми. Зокрема, озброєння, яке ми отримуємо від партнерів, вартує 1–2 мільярди доларів.

"Якщо передати літаки, то вартість військових постачань зросте вдвічі або й втричі", – наголосив він.

На думку Романенка, якщо літак прямо з заводу коштує 50–60 мільйонів доларів, то ціна літака, який вже готовий до експлуатації: з озброєнням та підготованим пілотом – зросте до понад 120 мільйонів доларів.

А ви порахуйте нам потрібно мінімум ескадрилья чи бригада. І потрібно одномоментно їх передати,

– зауважив він.

Також експерт із авіації додав, що Захід виправдовує себе тим, що надає Україні зенітно-ракетні комплекси, які можуть нівелювати бойову активність російської авіації.

Успіхи у розгляді питання

Валерій Романенко розповів, що все ж деякі зрушення є.

"Британці сказали, що підготують наших пілотів і можуть це робити не порушуючи жодних домовленостей всередині НАТО, готуючи їх на тренувальних літаках", – зосередив увагу він.

За його словами, стандартна програма підготовки до використання винищувача F-16 включає попередні польоти на двох типах тренувальних літаків.

"Пілоти мають бути перенавчені з кілометрів на годину на статутні милі, з тисяч метрів на фути", – наголосив експерт із авіації, пояснюючи, що українці повинні прийняти НАТівські стандарти.

На його думку, пілот у небі має реагувати моментально, бо там немає часу на підрахунки.

У такий спосіб можна зменшити час підготовки. Якщо будуть вже готові пілоти, то ми вже за місяць-півтора зможемо отримати бойові літаки,

– додав Романенко.

Він зауважив, що за час, який пілоти будуть проходити підготовку, вже може дозріти позитивне рішення про передачу бойових машин.

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