Приховати це буде неможливо, – політолог про можливе постачання Росії зброї від Китаю
Американська розвідка повідомила, що Китай схвалив надання Росії летальної зброї. Між країнами була підписана угода 23 лютого цього року.
Про це 24 Каналу розповів Тарас Загородній – політолог. За його словами, Китай може у такий спосіб дражнити США.
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Загроза розгортання світової війни
Тарас Загородній пояснив, що про рішення Китаю точно стане відомо всім.
Китай можна підозрювати у всьому, але те, що вони не ідіоти – це точно,
– наголосив він.
На його думку, як тільки китайська зброя з'явиться в Росії, українська сторона відразу це зрозуміє та відчує на полі бою.
"Це означатиме розширення війни до рівня світової, чого не хочуть США і про що чітко та ясно попереджали Китай", – підкреслив політолог.
Втім, не варто відхиляти думку про те, що все ж Китай розпочав співпрацю із Росією.
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Чи наважиться Китай
Тарас Загородній пояснив, що нюанс може полягати термінах виконання домовленостей.
Вони можуть дражнити в тому числі США й Росію, але реально нічого можуть не зробити, тому що їх ситуація, яка є, в принципі влаштовує,
– переконаний він.
За його словами, Китай, звісно, хоче, щоб Росія здобула перемогу над Україною, тому що б це відкрило йому шлях до окупації Тайваню. Втім, невідомо, чи зважиться китайська влада на такий ризик зараз.
Ситуація навколо Китаю і Тайваню: останні новини
- КНР 10 квітня розпочала триденні військові навчання навколо Тайваню. Збройні сили Китаю імітували високоточні удари по "ключових цілях" під час другого дня навчань.
- Крім того, Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайські військові вчаться, як брати острів в оточення.
- У США заявили, що готові відправити війська у Тайвань, якщо Китай все ж зробить спроби вторгнення.