Тенденція з поставками зброї нині на руку Україні, але запізнюється, – Піонтковський

У цілому в західних країнах йде тенденція на користь України. Це показують події останніх днів.

Серед них – прекрасний виступ міністра оборони США Ллойда Остіна про підтримку України, вимога Ненсі Пелозі до Держдепартаменту врешті оголосити росію державою, що спонсорує тероризм, та внесення в американський Сенат проєкту схожої за змістом резолюції про визнання дій росії геноцидом проти українського народу.

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Усе це грає нам на руку. Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Однією з головних тем на порядку денному також залишається надання Україні ракет для HIMARS, що можуть стріляти на 300 кілометрів. На думку Піонтковського, тут все не так однозначно, адже у цьому питанні залучені 2 сторони.

Мова йде про радника президента США Джона Саллівана з одного боку, та міністра оборони Ллойда Остіна і держсекретаря Ентоні Блінкена – з іншого. Як пояснив публіцист, президент Байден як досвідчений політик маневрує обома сторонами.

"Але я згоден, що ракети будуть. Ті неформальні бесіди, які я веду в Вашингтоні, промовки чи замовчування показують, що може вони навіть і є", – каже він.

Піонтковський вважає, що це – той самий шлях, який ми проходили вже кілька разів і не лише після початку повномасштабного вторгнення. Для прикладу він пригадав, як Обама, коли обіймав посаду президента США, був категорично проти постачання Україні "Джавелінів", а натомість надсилав шоломи та матраци, бо інакше могло "спровокувати путіна". Попри все, мем під назвою "лиш би не було війни" ще існує.

Тож загалом тенденція йде на користь України, але, на жаль, усе це запізнюється. Це коштує тисяч, десятків тисяч життів,

– підсумував Піонтковський.

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