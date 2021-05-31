Транзит газу Україною збережеться і після запуску "Північного потоку-2", – МЗС Росії

У Росії заявили, що поставки російського газу через Україну збережуться і після запуску "Північного потоку-2". Це триватиме до завершення дії контрактів.
Директор Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Біричевський в інтерв'ю виданню заявив, що "Москва не має на меті призупинити постачання газу через Україну".
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Транзит російського газу через Україну
Мовляв, Росія "ніколи не використовувала енергетику і свої природні ресурси як елемент тиску або шантажу".
"Зараз контракт діє, а далі будуть переговори "Газпрому" та партнерів в Україні", – зазначив Біричевський. Він уточнив, що якщо є потреба в російському газі у певних регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам.
За словами Біричевського, "Північний потік-2" є винятково економічним проєктом, а щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.
Ці поставки через Україну будуть тривати доти, поки будуть діяти відповідні контракти,
– додав він.
Нагадаємо, Росія вже майже завершила будівництво газопроводу в обхід Україні.
"Північний потік-2": останні новини
- Будівництво російського трубопроводу тривалий час блокували санкції США. Однак нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2".
- Джо Байден вважає такий захід контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%.
- Водночас США включили в список санкцій російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".