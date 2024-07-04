Китай і Росія спільно розробляють дрони: Зеленський відповів, чи збрехав йому Сі Цзіньпін

На полях Саміту миру президент Зеленський заявив, що мав телефонну розмову з лідером Китаю, під час якої той пообіцяв не постачати зброю Росії. Глава держави відповів, чи дотримав Сі Цзіньпін свого слова.

На днях Bloomberg написав про те, що російські та китайські компанії спільно розробляють ударний дрон – аналог іранського "Шахеду". У Зеленського поцікавилися, чи означає це, що Сі збрехав йому.

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Чи дотримав свого слова Сі

За словами глави держави, в України наразі немає доказів того, що китайські товари подвійного призначення – чи то зброя, чи то чіпи для дронів – використовуються на полі бою.

У нас немає стовідсоткових доказів, що зброя Китаю потрапляє до Росії. І сам лідер КНР запевняв мене, що він не буде цього робити,

– наголосив політик.

Водночас він підкреслив, що у російських дронах є китайські деталі. Ба більше, на жаль, не лише китайські. Вони надходять з деяких європейських країн. І з цим можна боротися, вважає президент.

Він переконаний, що якби Сі Цзіньпін не хотів, аби китайські елементи потрапляли до Росії, цього не відбувалося б.

Що ж до інформації про спільне виробництво Росією і КНР ударного дрону, то Зеленський підтвердив, що читав цей матеріал.

Я не можу оцінювати те, що говорив Сі. Я з ним говорив напряму. Він сказав, що не буде постачати зброю,

– відповів президент.

Зеленський підкреслив, що у разі, якщо Пекін розробляє спільну з Росією зброю, яка буде використовуватися на території України, або для підтримки війни, то США і Європа мають накладати на Китай санкції і працювати у цьому напрямку.