Поставить під сумнів співпрацю з Інтерполом, – Ситник про викрадення екссудді Чауса

9 червня 2021 , 15:03
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Артем Ситник заявив, що Україна вже має негативні наслідки від ситуації, яка склалась щодо зникнення колишнього судді Миколи Чауса. Очільник Національного антикорупційного бюро вважає, що оптимальний її розвиток "складно уявити".

В інтерв'ю виданню Ситник розповів про 2 варіанти розвитку подій, залежно від того, де з'явиться Чаус.

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Ситник про вплив ситуації з Чаусом на Україну

Якщо Чаус з'явиться в Україні, ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з'явиться на території іншої країни – ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України,
– заявив голова НАБУ.

У випадку, якщо Чаус з'явиться за кордоном, вважає Ситник, питання його екстрадиції не виникне. А це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом.

"Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, аби підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба лише дочекатись, де ця людина з'явиться", – підсумував глава НАБУ.

Ситник також уточнив, що наразі розслідуванням зникнення Чауса займається Служба безпеки України, однак вона результатами своїх напрацювань не ділиться.

Історія з викраденням Миколи Чауса

Автор: Наталія Пристанська