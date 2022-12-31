Постійна заміна командувачів в російській армії: військовий експерт розповів, що це означає
Росіяни вчергове планують замінити командувача окупантами на Луганщині. Це свідчить про те, що за весь час "спецоперації" вони так і не змогли сформувати стійку систему управління.
Постійні зміни, безумовно, негативно впливають на підготовку, організацію та ведення бойових дій. Ми бачимо це як на Сході, так і на Півдні. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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"З моменту проведення Херсонської наступальної операції нами була перехоплена стратегічна ініціатива, і ми її утримуємо. Це дуже важливо", – наголосив він.
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Нічого не виходить
Як зауважує Романенко, призначення генерала, який брав участь у проведення провального бліцкригу, ситуацію не покращило. Треба щось робити й шукати якісь ефективні ходи.
Вагомий вплив на ситуацію здійснюють, зокрема, дії "вежі Кремля" та путінського оточення. Мовиться про команду на чолі з кримінальником Євгєнієм Пригожиним, куди входять генерал Сєргєй Суровікін, який очолює командування російськими військами на території України, та глава Чечні Рамзан Кадиров. Вона бореться з представниками ФСБ й міноборони в обличчі Сєргєй Шойгу та начальника генштабу Валєрія Гєрасімова.
Є питання по суті. Зрозуміло, що треба покращувати, але їм це не вдається. Є дуже серйозний політичний вплив на підготовку, організацію та ведення бойових дій. Коли він погіршує ситуацію, яка об'єктивно складається, будуть відповідні результати,
– стверджує генерал-лейтенант.
Звичайно, для нас такий розвиток подій є якнайкращим. "Нехай вони там колотяться, це на руку нам. Наразі ми проводимо стратегічну операцію, підсумком якої має стати переведення противника до оборони", – резюмував Ігор Романенко.
Втрати ворога станом на 30 грудня
- "Друга армія світу" стрімко втрачає особовий склад і техніку у війні проти України. 29 грудня наші воїни ліквідували ще 690 загарбників.
- У Генштабі повідомили, що станом на 30 грудня загальні бойові втрати Росії вже складають 105 250 загиблих окупантів. Проте дані не остаточні, тому що проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- За минулу добу найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зазначимо, що на околицях Бахмута точаться найзапекліші бої. Ворог намагається оточити місто та взяти його під свій контроль.
- Наші військові завдали по окупантах 12 авіаударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки. Також відомо про удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.
- Ефективно свою роботу виконали також ракетники й артилеристи. Вони уразили 5 пунктів управління, 5 районів скупчення живої сили, а також склад боєприпасів.