Постійна заміна командувачів в російській армії: військовий експерт розповів, що це означає

Росіяни вчергове планують замінити командувача окупантами на Луганщині. Це свідчить про те, що за весь час "спецоперації" вони так і не змогли сформувати стійку систему управління.

Постійні зміни, безумовно, негативно впливають на підготовку, організацію та ведення бойових дій. Ми бачимо це як на Сході, так і на Півдні. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"З моменту проведення Херсонської наступальної операції нами була перехоплена стратегічна ініціатива, і ми її утримуємо. Це дуже важливо", – наголосив він.

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Нічого не виходить

Як зауважує Романенко, призначення генерала, який брав участь у проведення провального бліцкригу, ситуацію не покращило. Треба щось робити й шукати якісь ефективні ходи.

Вагомий вплив на ситуацію здійснюють, зокрема, дії "вежі Кремля" та путінського оточення. Мовиться про команду на чолі з кримінальником Євгєнієм Пригожиним, куди входять генерал Сєргєй Суровікін, який очолює командування російськими військами на території України, та глава Чечні Рамзан Кадиров. Вона бореться з представниками ФСБ й міноборони в обличчі Сєргєй Шойгу та начальника генштабу Валєрія Гєрасімова.

Є питання по суті. Зрозуміло, що треба покращувати, але їм це не вдається. Є дуже серйозний політичний вплив на підготовку, організацію та ведення бойових дій. Коли він погіршує ситуацію, яка об'єктивно складається, будуть відповідні результати,

– стверджує генерал-лейтенант.

Звичайно, для нас такий розвиток подій є якнайкращим. "Нехай вони там колотяться, це на руку нам. Наразі ми проводимо стратегічну операцію, підсумком якої має стати переведення противника до оборони", – резюмував Ігор Романенко.

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