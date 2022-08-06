Постійні обстріли, розвідка з повітря і невдалі штурми ворога: свіже зведення з фронту

Генштаб ЗСУ станом на 18:00 6 серпня оновив інформацію про ситуацію на фронті. росіяни продовжують відкривати вогонь на різних напрямках.

Герої ЗСУ обороняють Україну вже 164 діб. Станом на 6 серпня вдалося ліквідувати вже 41 900 окупантів.

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Нові дані від Генштабу ЗСУ

Обстановка залишилася без змін на Волинському та Поліському напрямках. Станом на 6 серпня є загроза ракетних та авіаційних ударів з території, а також – повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти гатили з артилерії по Чернігівщині та Сумщині.

Активних наступальних дій на Харківському напрямку окупанти упродовж дня не проводили. Натомість ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії по районах Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Поблизу Верхнього Салтова, Леб'яжого та Гусарівки ворог завдавав артилерійських ударів.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах низки населених пунктів. Зокрема, мовиться про Сулигівку, Довгеньке, Долину, Мазанівку.

Також окремі ворожі підрозділи намагалися просуватися у районі західної околиці Богородичного. Водночас жодного успіху росіяни не мали. Зрештою, вони відійшли.

Наступальних дій ворога на Краматорському напрямку не зафіксували. росіяни стріляли з танків та артилерії поблизу:

Сіверська,

Серебрянки,

Верхньокам'янського,

Дронівки,

Донецького,

Григорівки,

Різниківки,

Миколаївки,

Спірного,

Званівки,

Переїзного,

Калеників,

Долини,

Виїмки.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог відкривав вогонь поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Окрім того, за даними ЗСУ, російська штурмова та армійська авіація вдарила поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

На Авдіївському напрямку ворог намагався прорвати оборону ЗСУ. Водночас українські герої завдали ворогу значних втрат. росіяни відступили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти гатили поблизу низки населених пунктів. Зокрема, Великої Новосілки, Чарівного, Зеленого Поля.

На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території,

– мовиться у повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Є загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

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