Постійно курять не в тому місці, – Арестович потролив нові пожежі у Росії

У Росії періодично виникають пожежі, які влаштовують самі росіяни. Олексій Арестович потролив країну-агресорку, мовляв, там постійно хтось "курить" не в тому місці, де потрібно.

Про це радник глави Офісу Президента розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, в Росії є проблеми. Вже відомі десятки випадків пожеж.

Там постійно курять не в тому місці, а потім трапляються якісь речі (пожежі, вибухи – 24 канал). Мабуть, це карма їх наздоганяє,

– сказав Арестович.

Арестович вважає, що такі випадки можуть почастішати, якщо Путін таки оголосить війну і загальну мобілізацію.

"В Росії почнеться спротив і з кожним днем буде посилюватися. Хоча він і зараз є. Але після оголошення війни там будуть зовсім інші ставки… Люди матимуть інші настрої та рішення", – каже він.

Радник глави ОП наголосив, що наразі не можна оцінити готовність росіян виступити проти режиму. Але він нагадав, що на початку війни на протести в Росії виходили близько 100 тисяч людей, а кількість незадоволених була ще більшою.

Може взагалі не буде протестів, а буде саботаж. Адже військкоматів попалили вже десятки. Поки важко щось говорити, бо ми не знаємо, що діється в головах людей. Але "гладко" точно не буде,

– сказав Арестович.

Останні новини про загадкові пожежі у Росії

У Бєлгороді кілька днів люди чули якісь "хлопки". 1 травня з'ясувалося, що горять приміщення російського міністерства оборони. Звуки так званих "хлопків" могли видавати боєприпаси.

Наступного дня гучний звук вибуху пролунав у центрі міста. Від нього в автівок спрацювала сигналізація.

2 травня спалахнув пороховий завод у Пермі, який є одним з найбільших підприємств оборонного комплексу Росії. Внаслідок пожежі загинули дві працівниці, ще одна – сильно постраждала.

У ніч проти 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение". Пожежники приїхали лише після того, як полум'я повністю охопило будівлю – майже 34 тисячі квадратних метрів. Усе на складі згоріло, також провалився дах.

А 4 травня У російському Дзержинську 4 травня трапилася масштабна пожежа. Там загорілася цистерна з розчинником. Пожежа настільки потужна, що в небі утворився величезний стовп чорного диму.

А в Нижньовартівську невідомий закидав військкомат пляшками із запальною сумішшю. Перший коктейль Молотова відразу погас, а від другого спалахнула дерев'яна обшивка. На місці поліцейські виявили ще один невикористаний коктейль.

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