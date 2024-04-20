У Росії палали підстанції та нафтобаза: СБУ, ГУР та ССО провели спільну операцію

У ніч проти 20 квітня Україна провела масштабну операцію у 8 областях Росії. Було уражено низку важливих об'єктів, передусім енергетичної інфраструктури.

За повідомленням джерел 24 Каналу у спецслужбах, вночі наші захисники влаштували "веселу нічку" у тилу ворога.

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"Бавовна" у 8 областях

Зранку 20 квітня міноборони Росії почало бідкатися, що тамтешній "пе-ве-о" довелося відбивати напад понад 50 дронів, які завітали до різних регіонів країни – агресорки. Українські БпЛА побували у Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській, Калузькій та Московській областях.

Ці "відвідини" не минулися без наслідків.

Так, було уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального. На місці влучань зайняли пожежі.

Зазначається, що це була спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ.

Під головним ударом перебувала енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК.

Відомо, що після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії,

– наголосили джерела.

Пожежа на енергетичному об'єкті у Брянській області: дивіться відео

Зазначимо, що губернатор Брянської області визнав, що на підстанцію у Вигоницькому районі впав "збитий безпілотник", що викликало займання.

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Тим часом як у семи областях ураження зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, у Смоленській області палала чергова нафтобаза. Йдеться про базу "Кардимове", яка належить компанії "Лукойл".