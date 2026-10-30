"Політичний хрест": політолог пояснив, чому поступки Кремлю не принесуть миру

Політичні поступки агресору чи розширення локальних домовленостей на весь фронт не принесуть миру Україні. Політолог Валерій Димов попередив, що діалог про перемир'я лише легітимізує воєнного злочинця Путіна.

В ефірі 24 Каналу експерт зазначив, що спроби перенести окремі гуманітарні механізми на всю лінію зіткнення є небезпечною ілюзією. На його думку, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець має діяти суворо в межах порятунку людей, тоді як політичні заяви про універсальні інструменти виходять за ці рамки.

Небезпека поступок перед оточенням Трампа

Димов наголошує, що жодні поступки не будуть оцінені Дональдом Трампом, проте обов'язково зіграють на руку його оточенню та пропаганді Кремля. Вони спробують виставити такі кроки як готовність України підлаштовуватися під нав'язані умови.

Якщо ми десь ідемо на поступки Трампові, то Трамп це не оцінить. А от трампістам ми з такими поступками допоможемо. Вони скажуть: "Дивіться, от там, де хотіли, вони пішли назустріч". Тобто певною мірою ми легітимізовуємо російську агресію та те, що Путін нібито є договороспроможною стороною, а не воєнним злочинцем,

– підкреслив експерт.

Чому перемир'я неможливе

За словами фахівця, локальні гуманітарні домовленості для обміну полоненими або відкриття коридорів відбувалися й раніше, адже заради порятунку людей доводиться вести діалог навіть із терористами. Проте масштабувати цей досвід до повноцінного перемир'я неможливо, оскільки Москва категорично відкидає саме право України на існування.

Сама розмова про перемовини з тими, хто є злочинцями, є політичним хрестом. Ми можемо говорити про локальні перемир'я, аби створити гуманітарні коридори, але загальне перемир'я неможливе, тому що ми прямо протилежні в своїх завданнях. Росіяни відмовляють нам у суб'єктності,

– підсумував Валерій Димов.

На переконання аналітика, єдиною дієвою відповіддю на зазіхання агресора залишаються силові удари української армії, зокрема атаки по російських нафтопереробних заводах.