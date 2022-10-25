Потенціал розширення співпраці ще є, – Зеленський поговорив з Сунаком і запросив його в Україну

Володимир Зеленський 25 жовтня провів переговори з новим очільником уряду Британії Ріші Сунаком. Політики говорили про поглиблення співпраці між країнами.

Деталі розмови розкрив сам Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Український лідер зазначив, що Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час.

Але ми все одно ще маємо потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну,

– сказав Зеленський.

Він також висловив переконання, що партнерство між державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться. Президент подякував народу Британії та особисто Ріші Сунаку за підтримку України.

"Під час розмови з Ріші Сунаком домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем'єр-міністра відбувся саме в Україну", – підсумував він.

Згодом Сунак написав у твітері, що і Володимир Зеленський, і український народ можуть розраховувати на подальшу солідарність і підтримку Великої Британії.

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Якою буде підтримка України від Британії

Раніше Сунак висловив підтримку Україні у питаннях протидії Росії. Наприклад, на минулих внутрішньопартійних перегонах влітку новий очільник Британії в інтерв'ю запевняв, що за його прем'єрства ця підтримка буде лише збільшуватися. Натомість агресивну політику Кремля Сунак називав "злом, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни".

Що цьому передувало

Днями попередня прем'єрка Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона пробула на посаді лише 6 тижнів. 25 жовтня Ліз Трасс офіційно покинула пост прем'єр-міністерки Великої Британії. Вона виступила з прощальною промовою, у якій згадала і про Україну.

До речі, повторно прем'єром міг стати Борис Джонсон. Однак він відмовився від перспектив керувати Великою Британією знову та очолити Консервативну партію.

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