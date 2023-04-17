Пригріє до +21 градуса: в Україні суттєво потепліє
Джерело:Meteoprog
Цього тижня мешканцям більшості областей України знову варто чекати дощів. Втім, окрім опадів синоптики прогнозують підвищення температури. Подекуди припече до +21 градуса.
Чим же дивуватиме погода упродовж 17 – 23 квітня, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
Зверніть увагу Дощі продовжаться і після Великодня: скільки ще литиме
Дощі, подекуди грози, а ще до +21 градуса
За словами синоптика, черговий період дощової погоди варто очікувати мешканцям більшості областей нашої держави. Кібальчич пояснює, що під впливом антициклону, який цього тижня буде над Середньою Азією та Казахстаном, в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки.
До нас знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону. Як наслідок, відновиться дощова погода у більшості областей, місцями будуть грози та шквальний вітер. Тим часом температурний фон виявиться близьким до середніх багаторічних показників, хоча і спостерігатимуться певні коливання протягом усього тижня.
Дивіться також Київ іде під воду: жителі столиці пересідають на човни та каяки
Детальний прогноз погоди на цей тиждень
Кібальчич зазначає, що у понеділок, 17 квітня, на території України очікується мінлива хмарність. Невеликі, а подекуди навіть помірні дощі пройдуть тільки у західній частині України. На акваторії Азовського моря буде шторм.
Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +11…+16, у Криму +16…+21,
– прогнозує синоптик.
У четвер в Україні очікується хмарна та нестійка погода. Знову будуть опади. Вдень у Криму та більшості південних областей навіть сильні дощі. Лише на Півночі та Поліссі без істотних опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 градусів, вдень +12…+17, подекуди до +20,
– прогнозує синоптик.