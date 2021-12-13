Потік мігрантів до ЄС через Білорусь вдалось зупинити, – Боррель

Міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі вдалося врегулювати. Це стало можливим завдяки спільним дипломатичним зусиллям Європи.

Відповідну заяву на пресконференції за підсумками засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі зробив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель про зупинку потоку мігрантів до ЄС

Нам вдалося за допомогою дипломатичних зусиль зупинити потік (мігрантів – 24 канал) до кордонів ЄС через Білорусь,

– зазначив дипломат.

Він додав, що біженців обманули порожніми обіцянками про те, що вони зможуть потрапити до Європи. "Лукашенко не домігся свого, і тепер проблеми в нього", – додав Боррель.

За словами дипломата, ця ситуація продемонструвала, що, коли Європа діє разом, то може досягти бажаних результатів.

Режим Лукашенка й надалі діє

Боррель також наголосив, що репресії режиму Олександра Лукашенка в Білорусі тривають, а кількість політв'язнів перевищила 900. Він нагадав про рішення виділити 30 мільйонів євро на підтримку громадянського суспільства у Білорусі.

Міграційна криза: коротко

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилася на початку листопада. Тоді тисячі мігрантів з країн Близького Сходу намагалися перетнути польський кордон.

Біженці залишаються там і досі. Періодично вони пробують прорватися через межу держав. Часто їм у цьому сприяють білоруські силовики.

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