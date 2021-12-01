Потік свідомості, – Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський Крим"

Білорусь як ніколи близька до визнання приналежності Криму до Росії, хоч та й насправді окупувала український півострів. На ситуацію відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову назвав Крим "де-факто і де-юре російським". І заявив, що дуже хоче туди поїхати – разом із Володимиром Путіним.

Тут початок історії Де-факто й де-юре: Лукашенко назвав Крим "російським"

Україна буде оцінювати вчинки Лукашенка, а не "потік свідомості

Про візит у Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада виступив для журналістів під час саміту міністрів НАТО та партнерів. Урядовець повідомив, що:

Українська влада не буде реагувати на слова Олександра Лукашенка про можливий візит до окупованого Росією Криму.

Бо, мовляв, наразі це тільки слова, а реагувати у цьому випадку треба на вчинки.

Я думаю, немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії,

– заявив Кулеба.

Про визнання окупації Криму

А проте інша частина заяви самопроголошеного білоруського президента (про визнання Криму "де-факто і де-юре російським") може завдати непоправного удару по відносинах Білорусі й України.

Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми будемо діяти по повній. Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стримуватися,

– так щодо цього висловився глава МЗС України.

у цьому ж інтерв'ю Лукашенко гучно заявив, що готовий розмістити у Білорусі російську ядерну зброю – якщо НАТО зробить щось таке ж у Польщі.

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