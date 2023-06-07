Воїн ТрО передав дроном їжу матері з дитиною на даху в затоплених Олешках: вражаючі кадри

7 червня 2023, 16:09
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Росіяни покинули людей з окупованих територій напризволяще. Поки окупанти нічого не роблять, українські військові намагаються допомогти людям на Лівому березі Дніпра, чим можуть. Захисник зумів дроном передати їжу жінці з дітьми, які застрягли на даху.

Пілот тероборони зумів передати пакунок із їжею мамі з дітьми, які застрягли на горищі свого будинку у затоплених Олешках. Про це пише 24 Канал.

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Захисники показали нове відео з Олешок

Раніше мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Оскільки місто перебуває під окупацією, українські рятувальники, військові та волонтери не можуть до них дістатися. 

Проте бійці 406-ї бригади знайшли вихід й за допомогою дрона вони передали мамі й дітям питну воду. Це було складно, проте вдалося.

Захисники не здалися. Після цього пілот ТрО також послав до сім'ї дрона, проте вже з їжею.

На відео видно, як мама намагається зловити пакунок та коригує рухи безпілотника. Коли вона спіймала зелений пакунок, то міцно його обійняла. 

Важливо! Вода продовжує прибувати, тож родину необхідно евакуювати якнайшвидше. Військові передали координати, за якими можна знайти сім'ю – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д.

Яка ситуація в Олешках

  • Після підриву Каховської ГЕС російськими військами в тимчасово Олешках почала дуже швидко прибувати вода. Місто розташоване в низині, внаслідок чого воно швидко йде під воду.
  • Окупанти ніяк не евакуюють людей. Місцеві жителі вибралися на дахи будівель, аби мати бодай якийсь шанс на порятунок й благають про допомогу у телеграм-каналах. На жаль, українські служби не можуть нічим зарадити, адже населений пункт під контролем російських військ. 
  • Окупанти не лише не евакуюють населення, а й цинічно заявляють про відсутність "небезпеки". Ба більше, вони нікого не випускають з міста. 
  • За словами місцевих жителів, у деяких районах вода вже піднялася вище ніж на 3 метри. З міста виїздів немає, а трохи далі, в інших населених пунктах, окупанти встановили свої блокпости й не дозволяють людям виїжджати з Олешок. Також відомо, що росіяни не пропускають людей на авто, які вчора самостійно виїхали в Раденськ і Копані.
  • У Голій Пристані така ж трагічна ситуація, як в Олешках. Люди благають про допомогу, проте росіянам, які називаються себе "визволителями", на них байдуже.

 

Автор: Анастасія Кушпіт