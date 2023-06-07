Воїн ТрО передав дроном їжу матері з дитиною на даху в затоплених Олешках: вражаючі кадри

Росіяни покинули людей з окупованих територій напризволяще. Поки окупанти нічого не роблять, українські військові намагаються допомогти людям на Лівому березі Дніпра, чим можуть. Захисник зумів дроном передати їжу жінці з дітьми, які застрягли на даху.

Пілот тероборони зумів передати пакунок із їжею мамі з дітьми, які застрягли на горищі свого будинку у затоплених Олешках. Про це пише 24 Канал.

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Захисники показали нове відео з Олешок

Раніше мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Оскільки місто перебуває під окупацією, українські рятувальники, військові та волонтери не можуть до них дістатися.

Проте бійці 406-ї бригади знайшли вихід й за допомогою дрона вони передали мамі й дітям питну воду. Це було складно, проте вдалося.

Захисники не здалися. Після цього пілот ТрО також послав до сім'ї дрона, проте вже з їжею.

На відео видно, як мама намагається зловити пакунок та коригує рухи безпілотника. Коли вона спіймала зелений пакунок, то міцно його обійняла.

Яка ситуація в Олешках

Після підриву Каховської ГЕС російськими військами в тимчасово Олешках почала дуже швидко прибувати вода. Місто розташоване в низині, внаслідок чого воно швидко йде під воду.

Окупанти ніяк не евакуюють людей. Місцеві жителі вибралися на дахи будівель, аби мати бодай якийсь шанс на порятунок й благають про допомогу у телеграм-каналах. На жаль, українські служби не можуть нічим зарадити, адже населений пункт під контролем російських військ.

Окупанти не лише не евакуюють населення, а й цинічно заявляють про відсутність "небезпеки". Ба більше, вони нікого не випускають з міста.

За словами місцевих жителів, у деяких районах вода вже піднялася вище ніж на 3 метри. З міста виїздів немає, а трохи далі, в інших населених пунктах, окупанти встановили свої блокпости й не дозволяють людям виїжджати з Олешок. Також відомо, що росіяни не пропускають людей на авто, які вчора самостійно виїхали в Раденськ і Копані.

У Голій Пристані така ж трагічна ситуація, як в Олешках. Люди благають про допомогу, проте росіянам, які називаються себе "визволителями", на них байдуже.

Вода продовжує прибувати, тож родину необхідно евакуювати якнайшвидше. Військові передали координати, за якими можна знайти сім'ю – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д.