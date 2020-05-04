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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      Потоп у Києві, фламінго на Миколаївщині, спецназ проти тигра: фото дня

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      "Автокатери"
      "Автокатери" / Фото Київ Автомобільний

      4 травня 2020 року – цього дня сайт 24 каналу збирався порадувати вас тільки позитивними фото. Але потужна злива в Києві зламала плани – не опублікувати такі світлини ми не могли…

      Небо "прорвало"

      Потоп у Києві
      Машини не їздили, а плавали / Фото Київ Автомобільний

      Після шаленого дощу, який місцями супроводжували рясний град і гроза, багато вулиць столиці затопило. Автомобілі завмирали на дорозі, а деякі буквально плавали містом. Багато фото і відео дивіться тут.

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      Рожевий настрій

      Фламінго на Миколаївщині
      Фламінго прилетіли / Фото парк Тилігульський

      У ландшафтному парку "Тилігульський" на Миколаївщині – несподіване свято: сюди вперше в історії прилетіли рожеві фламінго. Місцеві співробітники побачили одразу 5 рідкісних птахів на Тилігульському Лимані, поспостерігали за ними і сфотографували. Цією красою ділимося з вами.

      У світі тварин: Погладив – купи їжу: у Мексиці бездомний кіт проводив людей до полиці з кормом

      "Сафарі" по-британськи

      Мисливці за тигром
      Той самий "тигр" / Фото ВВС

      Великий загін поліцейських влаштував облаву в британському графстві Кент, повідомляє ВВС. В спецоперації були задіяні озброєні бійці на гелікоптерах, вони оточили "тигра, який втік із зоопарку". Але тут до правоохоронців вийшла 85-річна місцева жителька Джульєта Сімпсон і розповіла, що це вона зробила у лісі скульптуру тигра, яку хтось сприйняв за справжнього звіра. Правоохоронці під сміх і жарти особисто познайомилися з творінням бабусі і зробили кілька фото на пам’ять.

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      Монахи на карантині

      Монахи у Бангкоку
      Урок у таїландському храмі / Фото Gettyimages

      У Бангкоку в буддійському храмі Ват Молілоккаярам монахи-початківці відвідують заняття в спеціальних масках, які мають захистити їх від зараження коронавірусом. Так старші монахи турбуються про своїх молодших братів...

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      Незвичний фотоподарунок

      Адамс і Ле Галло
      Щасливі разом / Фото [email protected]

      Зірки Голлівуду – акторська пара Емі Адамс і її чоловік Даррен Ле Галловперше оприлюднили свої фото з весільної церемонії, яка відбулася ще 5 років тому. Власне, цьому ювілею і присвячена публікація ніжних світлин, які одразу спричинили справжній фурор у ЗМІ та серед прихильників пари. Але найбільше зрадів Даррен, бо дружина так підписала фото: "Я рада відсвяткувати нашу 5 річницю подружнього життя. Даррене Ле Галло, ти моя споріднена душа. Кохаю тебе!"

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      Теги: Світ тварин Новини Миколаєва Новини Києва Негода в Україні Фото дня
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