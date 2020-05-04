Потоп у Києві, фламінго на Миколаївщині, спецназ проти тигра: фото дня

4 травня 2020 року – цього дня сайт 24 каналу збирався порадувати вас тільки позитивними фото. Але потужна злива в Києві зламала плани – не опублікувати такі світлини ми не могли…

Небо "прорвало"



Машини не їздили, а плавали / Фото Київ Автомобільний

Після шаленого дощу, який місцями супроводжували рясний град і гроза, багато вулиць столиці затопило. Автомобілі завмирали на дорозі, а деякі буквально плавали містом. Багато фото і відео дивіться тут.

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Рожевий настрій



Фламінго прилетіли / Фото парк Тилігульський

У ландшафтному парку "Тилігульський" на Миколаївщині – несподіване свято: сюди вперше в історії прилетіли рожеві фламінго. Місцеві співробітники побачили одразу 5 рідкісних птахів на Тилігульському Лимані, поспостерігали за ними і сфотографували. Цією красою ділимося з вами.

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"Сафарі" по-британськи



Той самий "тигр" / Фото ВВС

Великий загін поліцейських влаштував облаву в британському графстві Кент, повідомляє ВВС. В спецоперації були задіяні озброєні бійці на гелікоптерах, вони оточили "тигра, який втік із зоопарку". Але тут до правоохоронців вийшла 85-річна місцева жителька Джульєта Сімпсон і розповіла, що це вона зробила у лісі скульптуру тигра, яку хтось сприйняв за справжнього звіра. Правоохоронці під сміх і жарти особисто познайомилися з творінням бабусі і зробили кілька фото на пам’ять.

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Монахи на карантині



Урок у таїландському храмі / Фото Gettyimages

У Бангкоку в буддійському храмі Ват Молілоккаярам монахи-початківці відвідують заняття в спеціальних масках, які мають захистити їх від зараження коронавірусом. Так старші монахи турбуються про своїх молодших братів...

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Незвичний фотоподарунок



Щасливі разом / Фото [email protected]

Зірки Голлівуду – акторська пара Емі Адамс і її чоловік Даррен Ле Галло – вперше оприлюднили свої фото з весільної церемонії, яка відбулася ще 5 років тому. Власне, цьому ювілею і присвячена публікація ніжних світлин, які одразу спричинили справжній фурор у ЗМІ та серед прихильників пари. Але найбільше зрадів Даррен, бо дружина так підписала фото: "Я рада відсвяткувати нашу 5 річницю подружнього життя. Даррене Ле Галло, ти моя споріднена душа. Кохаю тебе!"

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