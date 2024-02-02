Погрожував морській охороні ще у 2014 році: у ДПСУ відреагували на потоплення "Івановца"

Головне управління розвідки 1 лютого повідомило про затоплення чергового російського корабля. Прикордонники ж розповіли, що у 2014 році вже погрожував українській морській охороні.

У ДПСУ подякували побратимам з ГУР МО за те, що відновили історичну справедливість. Там також зазначили, що затоплений "Івановєц" у 2014 році вже зустрічався із нашою Морською охороною.

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Прикордонники показали архівне фото

"Івановєц" зустрівся із катером Морської охорони у Балаклавській бухті у лютому 2014 року. Він був озброєний протикорабельними ракетами та погрожував невеликому катеру Морської охорони.

А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна, – наголосили у ДПСУ.

На фото дійсно контраст між розмірами суден вражає.



"Івановєц" погрожував українському кораблю

Гуменюк прокоментувала потоплення "Івановца"