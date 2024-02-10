Підозрюваного не знайти: у Росії призупинили справу про потоплення крейсера "Москва"

Слідчий комітет Росії призупинив кримінальну справу про затоплення крейсера "Москва". Зазначається, що причиною є те, що "обвинувачений втік від слідства"

Зазначимо, що українські війська потопити "Москву" ще у квітні 2022 року. Кримінальну справу припинено ще 20 грудня 2023 року, однак до постраждалих повідомлення дійшло лише у лютому.

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Справу зупинили

Батько загиблого на крейсері "Москва" матроса Дмитро Шкребець у соцмережах розповів, що слідчий комітет Росії призупинив справу про затоплення корабля. Підставою правоохоронці визначили те, що "підозрюваний або обвинувачений втік від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин".

Дмитро Шкребець проходив у справі як потерпілий, однак не збирається оскаржувати рішення. Він зазначив, що йому "абсолютно зрозумілі причини його прийняття та важкі обставини того, що сталося". Як пояснив батько матроса, справу можуть відновити, якщо винних спіймає слідчий комітет.

При цьому Шкребець зазначив, що є винні "іншої категорії", які перебувають у Росії. Вони не є учасниками кримінальної справи – чоловік розуміє, чому так сталося. Це, за його словами, "ті, які своїми діями, а інші – бездіяльністю та некомпетентністю створили умови для події з крейсером "Москва", допустили втрату флагмана та моряків".

Що відомо про затоплення