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      "Потрапила під роздачу": Подкопаєва прокоментувала виступи Ані Лорак у Росії

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      Лілія Подкопаєва прокоментувала виступи своєї куми Ані Лорак у Росії
      Лілія Подкопаєва прокоментувала виступи своєї куми Ані Лорак у Росії / Фото з відкритих джерел

      Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що її кума та подруга Ані Лорак, яка живе і активно гастролює у Росії, просто "потрапила під роздачу". Саме тому Україні її так критикують і вважають зрадницею.

      Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю "Гордону".

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      Політичні маніпуляції дуже сильно можуть нашкодити іміджу. Але вони ніколи не зашкодять дружбі і не припинять її. Кароліна була, є і буде частиною нашої сім'ї. Це людина, яка дарує радість та емоції, виходячи на сцену. Вона виступає не тільки у Російській Федерації, а по всьому світу. Ця дівчина співає українською мовою. Вона говорить про традиції, до того ж з любов'ю, а не просто для галочки,
      – сказала Подкопаєва. 

      Окрім того, подруга одіозної співачки зауважила, що "час усе розсудить". Водночас, вона підкреслила, що Ані Лорак нарвалася на таку жорстку критику, бо є найяскравішою співачкою України. 

      "Маніпуляції і спекуляції є скрізь. Як із цього боку, так і з того. Під роздачу потрапила найрейтинговіша і найяскравіша з українських артистів. Боляче б'ють завжди по тому, хто найяскравіше світить", – наголосила вона.

      Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років дружить з співачкою Ані Лорак, яка останнім часом живе та гастролює Росією. Крім того, співачка є хресною доньки спортсменки, яку вона назвала Кароліною в її честь. А нещодавно Ані Лорак і Подкопаєва зустрілися в Києві.

      Теги: LifeStyle Новини Росії Україна – Росія Музика Новини культури Російські гастролери Ані Лорак
      Джерело: 24 Канал
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