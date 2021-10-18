Потрібен нам живим і здоровим, – Садовий попросив Саакашвілі припинити голодування

Андрій Садовий звернувся до Міхеіл Саакашвілі з проханням припинити голодування. Мер Львова наголосив: "ми всі маємо не забувати хто є нашим справжнім ворогом".

Садовий наголосив, що Саакашвілі є його добрим другом. Мер Львова також закликав владу зробити все можливе, щоб врятувати громадянина України.

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Самого Міхо прошу припинити голодування. Ти потрібен нам живим і здоровим! Ми всі маємо не забувати хто є нашим справжнім ворогом,

– заявив Садовий.

Самопочуття Саакашвілі погіршується

Особистий лікар Саакашвілі – Ніколоз Кипшидзе – повідомив, що на третій тиждень голодування самопочуття політика погіршилося. Водночас політик має намір продовжувати голодування.

Медик наголосив, що про госпіталізацію наразі не мовиться. Кипшидзе зауважив, що у Саакашвілі – дуже сильний організм.

За словами Кипшидзе, політик – слабкіший, ніж під час нашої попередньої зустрічі.

Окрім того, вже у вівторок, 19 жовтня, проведуть консиліум, на якому говоритимуть про стан Саакашвілі.