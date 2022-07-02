Потрібен візовий режим і з білорусами, – нардеп пояснив, чому це важливо

З 1 липня почав діяти візовий режим для російських громадян. Водночас після нього нашій державі необхідно ввести такий режим і з Білоруссю, яку використовує Росія у війні проти України.

Про це 24 каналу заявив народний депутат Олег Дунда. Він наголосив, що після введення візового режиму з державою-агресоркою на порядку денному має бути питання такого ж режиму з Білоруссю.

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З Білоруссю теж потрібен візовий режим

За словами нардепа, він вже звернувся з цією пропозицією до уряду та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Як наголосив Дунда, зараз Білорусь абсолютно підвладна Москві.

Потрібен візовий режим і з білорусами. Їхню державу використовують проти України, як майданчик для агресії,

– заявив Дунда.

Водночас він підкреслив, що силові структури Росії можуть використовувати білоруські паспорти для засилання в Україну диверсійно-розвідувальних груп через різні кордони. Він зауважив, що для Кремля це не проблема.

Чому його не ввели одразу

Крім того, Дунда пояснив, чому візовий режим з Білоруссю не ввели одночасно з візовим режимом для Росії. Тобто 1 липня 2022 року.

За його словами, Шмигаль та уряд підійшли до виконання цього завдання суто технічно. Він зазначив, що в офіційному указі Президента України Володимира Зеленського та РНБО мовилось лише про візовий режим з Росією.

Уряд просто технічно виконав вказівку РНБО – написали Росія, розглядаємо Росію. Про інше не думаємо,

– зазначив Дунда.

Він додав, що це є великою вадою влади. Тобто у них дуже вузький "тунельний" підхід до виконання завдань, вони не намагаються дивитись ширше.

"Розширятимемо їхній погляд. Інших варіантів не існує", – підсумував нардеп.

Дунда пояснив, чому важливо ввести візовий режим з Білоруссю: дивіться відео



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