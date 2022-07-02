Потрібен візовий режим і з білорусами, – нардеп пояснив, чому це важливо
З 1 липня почав діяти візовий режим для російських громадян. Водночас після нього нашій державі необхідно ввести такий режим і з Білоруссю, яку використовує Росія у війні проти України.
Про це 24 каналу заявив народний депутат Олег Дунда. Він наголосив, що після введення візового режиму з державою-агресоркою на порядку денному має бути питання такого ж режиму з Білоруссю.
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З Білоруссю теж потрібен візовий режим
За словами нардепа, він вже звернувся з цією пропозицією до уряду та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Як наголосив Дунда, зараз Білорусь абсолютно підвладна Москві.
Потрібен візовий режим і з білорусами. Їхню державу використовують проти України, як майданчик для агресії,
– заявив Дунда.
Водночас він підкреслив, що силові структури Росії можуть використовувати білоруські паспорти для засилання в Україну диверсійно-розвідувальних груп через різні кордони. Він зауважив, що для Кремля це не проблема.
Чому його не ввели одразу
Крім того, Дунда пояснив, чому візовий режим з Білоруссю не ввели одночасно з візовим режимом для Росії. Тобто 1 липня 2022 року.
За його словами, Шмигаль та уряд підійшли до виконання цього завдання суто технічно. Він зазначив, що в офіційному указі Президента України Володимира Зеленського та РНБО мовилось лише про візовий режим з Росією.
Уряд просто технічно виконав вказівку РНБО – написали Росія, розглядаємо Росію. Про інше не думаємо,
– зазначив Дунда.
Він додав, що це є великою вадою влади. Тобто у них дуже вузький "тунельний" підхід до виконання завдань, вони не намагаються дивитись ширше.
"Розширятимемо їхній погляд. Інших варіантів не існує", – підсумував нардеп.
Дунда пояснив, чому важливо ввести візовий режим з Білоруссю: дивіться відео
Візовий режим з Росією: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Кабмін 17 червня ухвалить важливу постанову до безпеки нашої держави. Мовиться про впровадження візового режиму для в'їзду громадян Росії.
- Уряд з 1 липня 2022 року офіційно запровадив візовий режим для громадян Росії. Тобто тепер росіяни не зможуть потрапити на територію України без візи, що зменшить загрози для нашої держави.
- У Міністерстві закордонних справ України вже почали розробляти механізм видачі віз для російських громадян. Там наголосили, що без візи або посвідки на проживання громадяни держави-агресорки не зможуть в'їхати в Україну.