Чи потрібна довідка про (не)судимість для взяття на військовий облік та оновлення даних

В інтернеті активно поширюють неправдиву інформацію в соціальних мережах про порядок взяття на військовий облік. МВС повідомило про підвищене навантаження на свої сервіси через масові звернення громадян для отримання довідки про відсутність або наявність судимості.

У відомстві наголосили, що ця довідка не є необхідною для взяття на військовий облік або оновлення військово-облікових документів. У МВС закликають громадян перевіряти інформацію через офіційні канали.

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Яка причина збільшення попиту на довідку про (не)судимість

Збільшення кількості запитів пов'язують з поширенням неправдивої інформації в соціальних мережах про порядок взяття на військовий облік та оновлення відповідних документів. У пресслужбі МВС зазначили, що українцям варто орієнтуватися на офіційні джерела інформації, зокрема Міністерства оборони.

Адвокат Андрій Новак також підтвердив, що довідка про відсутність або наявність судимості не потрібна для військового обліку.

Через підвищений попит на довідки, час обробки запитів громадян збільшився до 30 календарних днів, хоча раніше ця процедура займала до десяти днів. З середини квітня значно зросла кількість звернень, переважно від чоловіків, які складають 90% запитувачів.

У МВС закликають громадян перевіряти інформацію через офіційні канали і наголошують, що більшість запитів обробляються в електронному вигляді, проте терміни виготовлення довідок можуть бути збільшені через поточну завантаженість сервісів.

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