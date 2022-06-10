Потрібна негайна деімперіалізація, – в ОП відреагували на божевільні заяви Путіна про Петра I

Президент країни-агресорки Володимир Путін порівняв себе із царем Петром I та самовдоволено заявив, що також повертає та закріплює території Росії. На такі маніакальні викиди відреагували в Офісі президента України.

Подоляк прокоментував заяви Путіна

Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк у твітері написав, що такі порівняння президента-терориста та відверті зізнання у захопленні земель вкотре доводять те, що вже давно добре відомо усьому світу.

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Не було ніякого "конфлікту", є лише криваве захоплення країни під надуманими приводами та геноцид українського народу,

– сказав Подоляк.

Він підкреслив, що зараз потрібно говорити про негайну деімперіалізацію Росії, а зовсім не про "збереження її обличчя". Нагадаємо, це – пряме посилання на слова президента Франції Еммануеля Макрона, який занадто багато спілкується з Путіним телефоном. Кілька разів з його вуст лунали відверто шокуючі заяви, неприпустимі для української сторони.

Спершу він запропонував Володимиру Зеленському поступитися суверенітетом України, аби "зберегти обличчя" Путіну. Згодом Макрон відзначився ще одним дивним закликом. Французький лідер закликав країни заходу "не принижувати Росію", щоб після закінчення війни в Україні вона могла б вийти з ізоляції.

Путін порівняв себе з Петром I

9 червня Володимир Путін зустрівся з молодими підприємцями Росії та розповів їм, що думає про геополітичне влаштування світу. Він вважає, що претендувати на лідерство в епоху змін може лише та країна та народ, яка забезпечить свій суверенітет.

Диктатор розділяє країни на суверенні та колонії, і переконаний, що жодних проміжних станів не існує. Колонії ж не мають шансів вижити у жорсткій геополітичній боротьбі, яка, на думку Путіна, була завжди.

Так, він провів аналогію з Петром I, який унаслідок тривалої Північної війни загарбав частину Швеції. Однак, Путін вважає, що це було актом "повернення своїх земель". Байдуже, що ті території не визнавали за Росією і не вважали Петербург її новою столицею. Головне, що цар "повертав та закріпляв своє".

Далі маразм лише міцнішав, адже російський лідер недвозначно заявив, що на його долю також випало повертати та закріплювати. І лише цей шлях зможе привести Росію до успіху та кращого життя.

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