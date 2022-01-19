Потрібна справедливість, тому будемо оскаржувати, – Венедіктова про запобіжний захід Порошенку

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід Петру Порошенку у справі про держзраду. Генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала рішення суду.

Венедіктова вирішила нагадати, що п'ятий президент України фігурує у справі разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком ат ще двома людьми.

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За її словами, прокурори просили для всіх фігурантів справи однаковий запобіжний захід – тримання під вартою або 1 мільярд застави.

Перед законом рівні всі. І, безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо до суду з апеляційним оскарженням цього заходу. Україні потрібна справедливість,

– підкреслила Венедіктова.

Зауважимо, що адвокати Порошенка також оскаржуватимуть рішення суду. Однак лише у питанні заборони виїзду з України.

Які зобов'язання поклали на Порошенка

Відповідно до ухвали суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих.

Також йому не можна покидати межі Києва та Київської області. Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.

Він змушений повідомляти і про зміну місця проживання.

Ці зобов'язання діятимуть до 19 березня 2022 року. Якщо Порошенко не буде дотримуватись умов, то запобіжний захід можуть змінити на більш жорсткий.

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Петра Порошенка звинувачують у тому, що він у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження глави держави, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Натомість підписав на вимогу Росії договір на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

20 грудня п'ятому українському президенту Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. А 23 грудня нардеп не з'явився на виклик. Натомість він записав відеозвернення, в якому повідомив, що перебуває за кордоном.

Петро Порошенко переконаний, що його не заарештують, бо для цього начебто немає підстав. Загалом же він вважає справу проти себе політизованою та називає це тиском на опозицію.

Суд обрав Порошенку запобіжний захід: дивіться відео