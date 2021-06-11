Потрібні робочі руки, – Гармаш про блокування бойовиками виїзду дітей з окупованих територій

Бойовики на Донбасі змушують дітей після досягнення 14 років отримувати російські або місцеві "паспорти" та не випускають їх на контрольовану владою територію України. Однією з причин є те, що втеча підлітків може створити негативну картинку для росіян.

Представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що такими діями окупаційна влада демострує своє ідеологічне зацікавлення. Зокрема, вона хоче проказати, що є населення, яке її начебто підтримує.

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Які є загрози для молоді

За словами Гармаша, ватажки бойовиків не дають можливості молоді виїжджати навіть в Росію, щоб показувати масовість. У протилежному випадку втеча дітей з окупованих територій свідчила б про те, що дії окупантів є неправильними.

Думаю, тут питання чисто практичне – потрібні робочі руки, бо всі звідти виїжджають,

– заявив він.

Як зауважив представник Луганщини в ТКГ, однією із загроз для молоді на окупованих територіях є призов на термінову службу. На його думку, це теж змушує людей подумати, як уникнути такого кроку.

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Гармаш також зазначив, що окупаційна влада створює цілий комплекс проблем. Однак вирішити їх у рамках ТКГ буде важко.

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Що цьому передувало