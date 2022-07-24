Чи могли б безпілотники Grey Eagle, які не постачає США, змінити хід війни: думка авіаексперта

Україна запросила у США безпілотники Grey Eagle. Однак американці не поспішають їх надавати.

Однак чи справді необхідні такі безпілотники Україні – питання спірне. Про це 24 каналу сказав аероексперт Валерій Романенко.

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США анонсували продаж безпілотників Україні, але призупинили угоду

На початку червня Білий Дім схвалив продаж Україні чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути обладнаними ракетами Hellfire. Однак угоду призупинили через побоювання, що високоцінну технологію можуть прибрати до рук росіяни. Йдеться про загрозу безпеці США, якщо радар та обладнання для спостереження на дронах потраплять до них.

Чи потрібні Україні Grey Eagle

На думку аероексперта, безпілотники Grey Eagle не становлять критичної важливості для України. Вони навряд чи зможуть разюче вплинути на хід війни.

Навіщо нам вони? Вони дорогезні, і ми не зможемо їх використовувати за прямим призначенням – для візуальної розвідки та як ударні,

– сказав він.

Вони мають 4 ракети Helfire з дальністю 8 кілометрів. Їх запускатимуть з середньої висоти, тому цифру можна подвоїти – 16 кілометрів. Середній ЗРК на цій висоті має дальність до 40 кілометрів, а комплекси С-300, С-400 – 70 кілометрів.

"Не думаю, що вони можуть потрапити до рук росіян. Якщо ми не хочемо їх втратити, ми маємо використовувати їх на відстані до 50 кілометрів від лінії зіткнення. А на цій відстані візуальна розвідка неефективна", – пояснив Романенко.

Крім того, ми не зможемо їх використовувати з військових аеродромів, лише з цивільних. Потрібні спеціальні злітні смуги.

"Ймовірність того, що безпілотник впаде на російській або на контрольованій росіянами території – мінімальна. Він не може втратити управління. Він може лише бути критично уражений, щоб впасти у 1 – 2 кілометрах у напрямку польоту. А перелетіти він не може", – пояснив аероексперт.

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Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів. Він передбачає постачання 4 систем HIMARS та боєприпасів до них. Крім того, мовиться про 36 000 боєприпасів калібру 105 міліметрів, командно-штабні машини, протитанкову зброю, 580 дронів Phoenix Ghost, запчастини та інше приладдя.

Припускали, що Україна таки отримає до установок HIMARS ще й далекобійні ракети. Вони здатні влучати у ціль на відстані до 300 кілометрів. Проте радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що далекобійні ракети надаватися не будуть.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що ЗСУ потрібно щонайменше 50 установок HIMARS. Критичну необхідність становлять також гаубиці М777 та авіація.

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