Потрібно скасувати пост президента або прем'єра, – Новіков
Джерело:НВ
Голова НАЗК Олександр Новіков переконаний, що в Україні існує дуалізм виконавчої влади. Причиною цього є посади президента та прем'єр-міністра.
В Україні потрібен єдиний очільник виконавчої влади. Про це Олександр Новіков заявив в інтерв'ю.
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Можна зробити як у США
За словами Новікова, посади президента та прем'єр-міністра розділяють обов'язки виконавчої влади. Через це система державного управління стає менш ефективною. Тому голова НАЗК пропонує 2 виходи з цієї ситуації, один з яких – скасування посади президента або прем'єр-міністра.
Потрібно ліквідувати пост президента або прем'єра. Чи зробити президента виключно головою виконавчої влади, як це у Сполучених Штатах,
– заявив Новіков.
Крім того, попри те, що президента Володимира Зеленського влаштовує чинна система управління, Новіков переконаний, що тут питання не в тому, що кому подобається. Мова, за його словами, йде єдність виконавчої влади в Україні.
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