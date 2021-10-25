Потрібно скасувати пост президента або прем'єра, – Новіков

Голова НАЗК Олександр Новіков переконаний, що в Україні існує дуалізм виконавчої влади. Причиною цього є посади президента та прем'єр-міністра.

В Україні потрібен єдиний очільник виконавчої влади. Про це Олександр Новіков заявив в інтерв'ю.

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За словами Новікова, посади президента та прем'єр-міністра розділяють обов'язки виконавчої влади. Через це система державного управління стає менш ефективною. Тому голова НАЗК пропонує 2 виходи з цієї ситуації, один з яких – скасування посади президента або прем'єр-міністра.

Потрібно ліквідувати пост президента або прем'єра. Чи зробити президента виключно головою виконавчої влади, як це у Сполучених Штатах,

– заявив Новіков.

Крім того, попри те, що президента Володимира Зеленського влаштовує чинна система управління, Новіков переконаний, що тут питання не в тому, що кому подобається. Мова, за його словами, йде єдність виконавчої влади в Україні.

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