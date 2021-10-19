Потрібно завершити попередній конкурс, – Юрчишин про керівника САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура понад рік існує без повноцінного керівника. Проте сподівання на проведення конкурсу все ж залишаються.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив нардеп від об'єднання "Справедливість" Ярослав Юрчишин. За його словами, необхідно завершити процеду обрання керівника й зняти негатив навколо САП.

До теми Комісія збереться, – Зеленський запевнив, що в Україні невдовзі оберуть керівника САП

"Ми в ситуації, у якій потрібно завершити попередній конкурс", – наголосив депутат.

Юрчишин: Удар по іміджу країни

Юрчишин вважає, що затягуваня обрання голови САП матиме негативні наслідки як для країни, так і для президента України.

Це буде шалений удар по іміджу країни. Я вже не кажу про імідж президента,

– відзначив нардеп.

Юрчишин зауважив, що Володимир Зеленський персонально обіцяв суспільству й міжнародним партнерам, зокрема Джо Байдену, завершення конкурсу.

"Однак члени комісії, яких запропонувала більшість Зеленського в парламенті, не з'являються на засідання, сподіваючись, що Окружний адмінсуд міста Києва скасує конкурс", – розповів депутат.

Юрчишин про конкурс САП: дивіться відео

Обрання керівника САП: головне