Тоді витримаємо будь-яку атаку Росії: полковник запасу розкрив потрійний механізм захисту

Росія постійно удосконалює озброєння, яким атакує Україну, та накопичує ракети для нових обстрілів. Відповідно Силам оборони потрібно безперестанно посилювати українську ППО.

В етері 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів про потрійний механізм захисту, який повинна включити Україна, аби витримати будь-яку атаку росіян.

Важливо Ворог не змінює тактику та підготував ресурс до нових обстрілів України, – ЦПД

Який принцип потрійного механізму захисту

Протидіяти постійним обстрілам окупантів можна кількома шляхами. Основний етап – знищення нашою ППО російських ракет, які вже заходитимуть на цілі. Втім, у такий спосіб можна протидіяти лише крилатим або дозвуковим цілям.

Однак в України є проблема з протибалістичним захистом. Для того, щоб закрити усі наші потреби щодо балістики треба близько 50 комплексів типу ЗРК Patriot, для закриття принаймні критичних потреб – близько 20,

– мовив Світан.

Для прикриття від російських серйозних балістичних ракет середньої дальності або міжконтинентальних потрібні більш потужні комплекти типу THAAD. Далі треба рухатися до системи "Іджіс".

Другий етап – авіаційний, який включає механізм знищення російських носіїв, але поки що ЗСУ не зможуть дістати Ту-95 над "Енгельсом". Тому включається третій етап – знищення на базах літаків та ракет, які можуть завдати ударів,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, такий потрійний механізм захисту дозволить Україні витримати будь-яку атаку Росії.

Зазначимо, у Центрі протидії дезінформації наголосили, що росіяни ще з літа готувалися до ударів по українській енергетиці, накопичуючи ракети. Крім того, зменшилися обстріли "Шахедами". Це може свідчити про те, що ворог їх накопичує.