Потрійний ракетний удар по Чернігову: Росія вбила доцента інституту Ушинського Олексія Гальонку

Росія 3 січня 2025 року завдала потрійного ракетного удару по Чернігову. На жаль, унаслідок цієї атаки загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.

Чоловік зазнав травми несумісні із життям. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Олексій Гальонка загинув від російського удару

Як повідомляли у ДСНС, загиблий чоловік отримав важке осколкове поранення голови, яке було несумісне з життям.

Олексій Гальонка був кандидатом педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського.

"На жаль, це правда. Мені подзвонила племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук… Останнім часом працював на пів ставки", – розповів ректор інституту Анатолій Заліський.

22 березня 2022 року росіяни знищили його дім – будинок на 120 квадратів згорів за 40 хвилин до фундаменту.

Узимку 2023 Олексій Анатолійович собі облаштував кімнату у хліві, зробив там ремонт. Він розповідав, що на будівництво нового будинку грошей не вистачило б.

Що воно прилетіло, не знаю. Сиділи якраз у погребі. Сильно бахнуло. Вистиркнув голову — бачу, веранда горить. Виліз, стою, дивлюся, як дім палає. Розумів, що його вже не повернеш, не врятуєш. Дерев'яний, обкладений цеглою. Батьківський дім. Останні десять років мешкав сам,

– розповідав він виданню ЧеLine.

Спочатку Росія зруйнувала його дім, а через майже 3 роки – вбила самого.

Що відомо про атаку на Чернігів 3 січня

Удень 3 січня вибухи у Чернігові лунали тричі. Перший раз – приблизно о 16:21, другий – о 16:37, третій – о 16:51.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у межах Чернігівської області, випущену із Курська.

Згодом голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про груповий ракетний удар по місту. Ймовірно, було застосовано 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Відомо, що унаслідок російської атаки зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків.

Окрім одного загиблого, є ще 5 постраждалих. Відомо, що серед них три жінки 2005, 1996 та 1964 років народження, які отримали легкі травми.