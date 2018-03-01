Потужна аварія у Києві: на Повітрофлотському шляхопроводі постраждали 6 машин

Через сильний снігопад у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі трапилась потужна аварія – зіткнулися п'ять легкових автомобілів, мікроавтобус і тролейбус.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

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В одній ДТП зіткнулися три машини і тролейбус з пасажирами. У ще одній аварії на цьому ж місці зіштовхнулись два авто і мікроавтобус. Обійшлося без постраждалих.

Щоправда автомобілі отримали значні пошкодження.

У зв’язку з цим на шляхопроводі на деякий час утворився затор.