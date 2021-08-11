Потужні пожежі в Греції: поліція затримала понад 100 паліїв лісу
11 серпня 2021 , 23:56Читать новость на русском
Джерело:Alpha News
У Греції поліція затримала 118 осіб. Серед них 18 людей взяли під варту. Усіх підозрюють в підпалах лісів, що спричинило масштабні пожежі
Затримували людей протягом 4 – 11 серпня. Деякі підпали могли бути навмисними, деякі – стались через недбалість.
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Як люди підпалювали ліси
- На острові Лесбос чоловік спалював овечу шерсть. Вогонь перекинувся на ліс.
- У місті Сірка в парку палили кабелі, щоб добути з них мідь.
- У гаю Фінопулу в Гізі іноземець намагався підпалити дерево та суху траву. Для цього порушник використовував паперові рушники та зім'яті пачки з-під сигарет.
- У містечку Кріонері пожежник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж загасити загоряння. Від того спалахнули 4 пожежі, займання поширилось на кладовище.
Затримали і грабіжників
Крім паліїв, затримали й 6 людей, яких підозрюють у грабіжництві. Вони могли красти майно з напівзруйнованих пожежами будинків.
Що відомо про пожежі у Греції
- Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі. У країні зафіксували рекордну спеку, що ускладнило ситуацію. Крім того, був сильний вітер.
- У результаті займань вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуйовують із небезпечних районів.
- Пожежу на острові Евія називали найбільшою в історії країни.
- Боротися зі стихією допомагають українські рятувальники. Їх загін прибув у Грецію днями раніше.