Величезним градом засипало Прикарпаття та Львівщину: у мережі показали вражаючі кадри

Сьогодні, 19 травня, на Заході України пройшов потужний град. Зокрема, великі кульки криги падали з неба на Львівщину та Прикарпаття. Українці поділилися яскравими кадрами природного явища.

Так, соцмережі рясніють від світлин та відео опадів, які пройшли сьогодні у Львівській та Івано-Франківській областях.

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Великі крупинки льоду

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, сьогодні у Стрийському районі на Львівщині вдень випав град.

Град у Стрийському районі / Фото соцмережі

Зазначимо, що синоптики раніше віщували для Львівської області грози з градом та температуру 19 – 24 градусів тепла. Нагадаємо, що опади у вигляді граду спостерігаються зазвичай у випадку сильних гроз влітку, коли температура повітря біля поверхні землі не нижча за 20 градусів тепла.

Також велетенські опади випали на Івано-Франківщині. Зокрема, у мережі з'явилися відео з Богордчанського району. Пабліки повідомляють, що увечері там пройшла гроза з градом.

Що відбувалося на Івано-Франківщині: дивіться відео

Чи будуть ще заморозки у травні

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що протягом найближчих днів у більшості областей очікується потепління. Вночі заморозків вже не буде, натомість вдень температура повітря буде відповідати літнім показникам.

В окремі дні травня існує ймовірність невеликих, подекуди помірних дощів з грозами. Ближче до наступних вихідних через посилення антициклону з Північного Сходу очікується незначне похолодання. Також буде вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Окрім того, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах.