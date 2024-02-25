Потужні вибухи пролунали в Джанкої та Євпаторії у Криму
У тимчасово окупованому Криму неспокійно. Повідомляють про вибухи на півострові.
Ввечері 25 лютого повідомили про вибухи у Джанкої. Місцеві телеграм-канали зазначають про роботу сил протиповітряної оборони, передає 24 Канал.
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Потужні вибухи у Криму
На тимчасово окупованому півострові оголосили повітряну тривогу. Лунають сирени.
Окупаційна влада Криму знову виправдовується. Там наполягають, що вибухи пролунали через використання військовими табельних засобів маскування.
Натомість активісти руху опру "Атеш" висловили сподівання, що у Джанкої був приліт.
Дуже сподіваємось, що у Джанкої був приліт. Дуже,
– написали вони.
Згодом стало відомо, що вибухи також пролунали й на території тимчасово окупованої Євпаторії. Зокрема, про це повідомляють кримські-телеграм-канали. Вони стверджують, що це, мовляв, пов'язано із роботою російської ППО.
У Криму часто лунають вибухи
- У тимчасово окупованому Криму 14 лютого пролунали вибухи. Майже одразу з'явилась інформація про те, що мін затонути корабель. Згодом вона підтвердилась. ЗСУ потопила "Цезара Кунікова". Він поповнив "підводний флот" Росії.
- Вранці 4 лютого у Севастополі було дуже гучно. Окупаційна влада втішала місцевих казками про військові навчання. Як повідомляють місцеві журналісти, зранку у Севастополі пролунав потужний вибух. Він був схожий на роботу протиповітряної оборони. Втім, у ЗМІ зауважують, вибух був настільки потужний, що затремтіли шибки у вікнах. Такого зазвичай не відбувається під час подібних навчань військових Росії.
- У тимчасово окупованому Криму 31 січня традиційно посеред дня пролунали вибухи. Звуки почули місцеві мешканці. Гучно було в Севастополі, біля міста Саки у Євпаторійському районі та в інших населених пунктах Криму. Окупаційна так звана "влада" Криму оголошувала про повітряну тривогу та традиційно перекривала рух Кримським мостом.