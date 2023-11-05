Потужний вибух прогримів у Одесі

В Одесі ввечері 5 листопада пролунали потужні вибухи. Це сталося через кілька хвилин, як у регіоні оголосили повітряну тривогу

24 Канал закликає одеситів залишатися в укриттях до кінця відбою повітряної тривоги. Це може вберегти ваше життя та неабияк допомогти нашим захисникам неба подолати ворожі цілі.

До теми В Одеській області пролунали вибухи: у регіоні була ракетна небезпека

В Одесі було кілька вибухів

Очільник Одеської ОВА закликав одеситів не виходити з укриттів цивільного захисту. Крім того, о 21:55 у місті чули повторні вибухи. Ймовірно, працює українське ППО.

Повітряні сили о 20:56 попередили про ракетну небезпеку для Одеської області. Зрештою там оголосили повітряну тривогу.

Вже о 20:58 Повітряні сили зазначили, що ракета рухається у напрямку міста Одеса. Вони закликали людей перебувати в укриттях.

Вже через хвилину моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в Одесі. Через кілька хвилин пролунав повторний вибух. Місцеві жителі зазначили, що звуки були настільки гучні, що було враження "наче будинок здригнувся".

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він зазначив, що це важливо для наших військових і цивільних громадян.

Згодом Кіпер попросив жителів Білгород-Дністровського району, також не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях до відбою.

Роботу ППО не знімати! Бережіть себе та близьких,

– наголосив він.

У Повітряних силах також зазначили, що близько 21:18 у напрямку Одеської області рухається група російсько-іранських безпілотників типу "Шахед".

Станом на 22:40 в області ще тривала повітряна тривога.

"Атака ворожих ударних безпілотників на Одещину триває! Залишайтесь в укриттях! Роботу ППО не знімати та не викладати!" – наголосив Кіпер.

Раніше вибухи лунали в Одеській області

Повітряні сили оголошували тривогу в Одеській області 5 листопада о 15:28 через ракетну небезпеку в регіоні. Зрештою в області згодом пролунали вибухи.

Гучно було також і в самій Одесі. Зокрема, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Одеську область було влучання в об'єкт інфраструктури. Троє людей постраждали внаслідок російського удару.