Потужний вибух пролунав у Туреччині: загорівся нафтопровід з Іраку

Вибух 18 січня пролунав біля міста Кахраманмараш у Туреччині. Як пишуть місцеві журналісти, постраждав нафтопровід Кіркук – Джейхан.

Його обслуговує державний трубопровідний оператор Botas. Далі почалася пожежа, вогонь перекинувся на шосе.

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Вибух у Туреччині 18 січня стався на нафтопроводі з Іраку

18 січня біля міста Кахраманмараш у на південному сході Туреччини стався вибух на нафтопроводі Кіркук – Джейхан державного оператора Botas ("Боташ"). Почалася велика пожежа, вогонь перекинувся на дорогу.

Тим часом рух нафти у трубах зупинили – щоб наслідки не були гіршими. Про причини ж вибуху поки нічого не відомо.

Daily Sabah пише, що трубопровід Кіркук – Джейхан раніше атакували терористи з Курдистану та "Ісламської держави". Та офіційно ніхто не вказував, що випадок 18 січня із ними пов'язаний.

Мер Кахраманмараша Хайреттін Гюнгор запевнив, що ніхто через інцидент не загинув. Але кількість постраждалих не назвав. За його ж словами, вогонь намагаються подолати два десятки пожежних автомобілів.

трубопровід Кіркук – Джейхан прокачує нафту з Кіркукського родовища в Іраку до турецького Джейхана. Його протяжність – 970 кілометрів, щодня по ньому протікає до 600 тисяч барелів нафти. Для Іраку – це найбільша лінія експорту сирої нафти.

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