"Потужно, сміливо та чесно": промову Зеленського в Мюнхені оцінили навіть його опоненти

Володимир Зеленський 19 лютого взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Його промова була такою потужною, що запала в душу не лише його прихильникам, а й опонентам.

Головною темою промови Зеленського було, очевидно, загострення на Донбасі. Найяскравіші реакції на виступ президента України зібрав 24 канал.

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Слова підтримки висловили постійні критики президента Кіра Рудік, Ірина Геращенко, Володимир В'ятрович та багато журналістів.

Анатолій Гриценко

Українського політика вразив виступ Зеленського на безпековій конференції. Він назвав його слова "твердими, рішучими, часом агресивними", але "абсолютно правильними по суті й абсолютно виправданими за тоном".

"Досить уже дипломатичних танців з "партнерами", для яких Путін-агресор дотепер друг і союзник, попри всю його ворожість і небезпеку для світу. Досить ритуальних обіцянок про "відкриті двері" НАТО з дулею в кишені", – написав Анатолій Гриценко.

Михайло Ткач

Журналіст Михайло Ткач назвав промову президента у Мюнхені міцною. Він закликав Європу діяти більш рішучо.

Багато хто з наших громадян вже може не побачити тих санкцій, які запроваджуватимуть світові гаранти стабільності, лише у разі нападу Росії. Санкції – це спроба повернути правила, а не життя,

– наголосив Ткач.

Ірина Геращенко

Поділяє позицію у промові Зеленського і нардепка Ірина Геращенко. Попри часту і різку критику на адресу українського лідера, вона назвала виступ президента правильним за акцентами і змістом.

Поділяю позиції, висловлені українським керівником в Мюнхені, що Україна не може бути щитом між цивілізованим світом і божевільним вбивцею,

– підкреслила політикиня.

Вона додала, що санкції проти Путіна і країни агресора мають бути введені вже зараз, не чекаючи, поки він піде на Київ і інші мирні українські міста.

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Соня Кошкіна

Журналістка Соня Кошкіна була доволі лаконічною, але теж підтримала промову президента, написавши: "Молодець. Тільки так і треба".

Вахтанг Кіпіані

Журналіст та письменник Вахтанг Кіпіані також позитивно оцінив слова Зеленського.

Виступ Зеленського у Мюнхені – непогано. Доволі структурно і чітко, підготовка відчувається. Ну і неодноразово про Росію як агресора, а не про якихось абстрактних ворогів – дуже добре. І вимоги гарантій від Заходу – це теж,

– зазначив Кіпіані.

Олег Сенцов

Слова підтримки висловив і український режисер Олег Сенцов. Він подякував Володимиру Зеленському за чітку та якісну промову у Мюнхені.

Севгіль Мусаєва

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зізналася, що їй багато що не подобається в діях Зеленського та його Офісу.

"Але за промову в Мюнхені я хочу йому подякувати. Це було потужно, сміливо. А головне – чесно", – написала вона.

Сергій Наумович

Блогер Сергій Наумович заявив, що промова Зеленського – найкраще, що звучало із вуст усіх шести президентів України.

Я читав майже всі виступи Черчілля, але тут не менш сильний, якщо бути скромним в оцінках. Через це народилося таке відчуття: якщо Україна вистоїть у цьому вирі, а Україна без сумніву вистоїть, оскільки Путін грає вже не міченими, а битими картами, то вона має добрий шанс стати реально сильною державою,

– підсумував Наумович.

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Отар Довженко

Журналіст Отар Довженко додав, що промова Зеленського в Мюнхені була надзвичайно сильною.

"Думаю, її не завадило б послухати і прочитати і українцям, хоч вона не звернена до них. Це не знімає будь-яких моїх претензій до Зеленського як політика і президента, але за цей текст – аплодую", – зауважив Довженко.

Як відомі українці відреагували на промову Зеленського / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Виступ Зеленського: головні тези

Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, проте готова захищати себе.

Президент України повідомив, що біля українських кордонів 150 тисяч російських військових. Архітектура безпеки у світі – дуже крихка.

України протягом 8 років стримує одну з найсильніших армій світу. Україна – це щит, який захищає Захід.

Зеленський наголосив, що Україна поверне окуповані Крим та Донбас, але тільки мирно.

Президент України скликає держави-гаранти Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.

Україна та її партнери мають різне бачення щодо введення санкцій проти Росії. У Києві вважають, що їх слід запроваджувати на випередження, а не вже після агресії.

Додамо, що того ж вечора 19 лютого Зеленський повернувся до України.

Виступ президента України на Мюнхенській конференції з безпеки: дивіться відео