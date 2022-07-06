Потужно запрацювала західна артилерія, ЗСУ завдають ворогу точних ударів, – Зеленський
В Україну нарешті прибула західна артилерія. Тож бійці ЗСУ вже кілька днів ефективно знищують військові склади росіян навіть у тилу.
Про це під час свого вечірнього звернення 6 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За словами глави держави, ці удари знижують наступальний потенціал загарбників.
До теми Зеленський анонсував прибуття в Україну потужної ППО
Українські бійці влучно гатять по складах окупантів із західної артилерії
Зеленський розповів, що нарешті стало відчутно, як потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку Україна отримала від партнерів.
Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії,
– зазначив глава держави.
Президент підсумував, що з кожним тижнем втрати окупантів лише зростатимуть. Окрім цього, українські захисники дедалі дужче ускладнюватимуть їм постачання.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
Зауважте Удар ЗСУ по аеродрому в Мелітополі: знищено понад 200 особового складу ворога, 300 – поранено
Коротко про останні успіхи ЗСУ
- Станом на ранок 6 липня українські захисники ліквідували 36,5 тисячі російських військових. Окупаційна армія також зазнає чималих втрат у техніці.
- Зокрема, українські оператори ССО спільно з підрозділом артилеристів знищили декілька одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Загарбники вважали, що завезли свої РСЗВ у зручне місце, щоб обстрілювати позиції українських підрозділів та мирні міста. Однак ЗСУ їх випередили.
- Окрім цього, 5 липня, наша ППО знищила 9 крилатих ракет, які росіяни випустили по Україні.
- Своєю чергою, ударна авіація спопелила 2 польові склади боєприпасів, 2 взводні опорні пункти, до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.
Буде цікаво – Коваленко розповів, що знищення складів Росії – це лише початок: дивіться відео