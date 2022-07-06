Потужно запрацювала західна артилерія, ЗСУ завдають ворогу точних ударів, – Зеленський

В Україну нарешті прибула західна артилерія. Тож бійці ЗСУ вже кілька днів ефективно знищують військові склади росіян навіть у тилу.

Про це під час свого вечірнього звернення 6 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За словами глави держави, ці удари знижують наступальний потенціал загарбників.

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Українські бійці влучно гатять по складах окупантів із західної артилерії

Зеленський розповів, що нарешті стало відчутно, як потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку Україна отримала від партнерів.

Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії,

– зазначив глава держави.

Президент підсумував, що з кожним тижнем втрати окупантів лише зростатимуть. Окрім цього, українські захисники дедалі дужче ускладнюватимуть їм постачання.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Коротко про останні успіхи ЗСУ

Станом на ранок 6 липня українські захисники ліквідували 36,5 тисячі російських військових. Окупаційна армія також зазнає чималих втрат у техніці.

Зокрема, українські оператори ССО спільно з підрозділом артилеристів знищили декілька одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Загарбники вважали, що завезли свої РСЗВ у зручне місце, щоб обстрілювати позиції українських підрозділів та мирні міста. Однак ЗСУ їх випередили.

Окрім цього, 5 липня, наша ППО знищила 9 крилатих ракет, які росіяни випустили по Україні.

Своєю чергою, ударна авіація спопелила 2 польові склади боєприпасів, 2 взводні опорні пункти, до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.

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