Укрзалізниця запускає поїзд до звільненого Херсона: перший рейс через лічені години

Рівно за тиждень після звільнення Херсону Укрзалізниця відправила до міста потяг. Він їде туди вперше після багатомісячної окупації Херсону.

Перший потяг відправиться уже ввечері 18 листопада. Курсуватиме він до південного міста зі столиці.

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Перший потяг незабаром буде в Херсоні

Так, о 22:14 він відправиться з Києва, щоб довести перших пасажирів о 09:00 наступної доби до Херсону. Зазначається, що першим потягом відправляться близько 200 пасажирів. Вони раніше придбали "квиток до перемоги".

Вітаю всіх, хто повертається додому!

– написав Сергій Хлань.

Як стверджує Сергій Хлань, потяги відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.

"Квитки до перемоги"

Благодійний проєкт "Квитки до перемоги" Укрзалізниця започаткувала разом з із платформою UNITED24 13 листопада, через 2 дні після звільнення Херсона. В його рамках усі охочі можуть придбати квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст:

уже деокупованого Херсона,

Маріуполя,

Донецька,

Луганська,

Сімферополя.

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Кошти, виручені з продажу, будуть переказані на закупівлю транспорту, який допоможе сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. Як повідомили в Укрзалізниці, за декілька годин існування проєкту розкупили 1 000 квитків до деокупованих міст, а станом на 17 листопада ця позначка перевищила 2 500 квитків.

Також відомо, що вагони потягу розписали українські митці. Ці розписи присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

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