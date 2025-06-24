Через пошкодження потяга у Дніпрі затримуються деякі рейси: перелік

Російські окупанти скоїли атаку по Дніпропетровщині, внаслідок якої був пошкоджений поїзд №52 Одеса–Запоріжжя. Спостерігаються незначні затримки декількох рейсів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Затримки рейсів Укрзалізниці

Внаслідок пошкодження потягу "Одеса-Запоріжжя" під час удару росіян будуть незначні затримки рейсів.

У компанії зазначили, що електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя вже очікує на вокзалі і відправиться після повної посадки всіх пасажирів.

Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя – Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48, – повідомили в пресслужбі компанії.

Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів: