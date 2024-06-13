Залізний символ підтримки: маршрутом Одеса – Краматорськ вирушив потяг "Жовта стрічка"

У середу, 12 червня, маршрутом Одеса – Краматорськ вирушив потяг "Жовта стрічка". Це стало прояв підтримки, а також символом того, що Україна пам'ятає про своїх громадян на тимчасово окупованих територіях.

Потяг "Жовта стрічка" – це також і символ того, що одного дня всі громадяни зможуть сісти у потяги, які прибудуть у вільні українські міста. Щоб підтримати українців на тимчасово окупованих територій, пасажирів потягу Одеса – Краматорськ закликали робити світлини на тлі вагонів.

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Потяг "Жовта стрічка" на маршруті Одеса – Краматорськ

Потяг "Жовта стрічка", який вирушив маршрутом Одеса – Краматорськ, став проявом підтримки й символом того, що українці на підконтрольній території пам'ятають про мешканців тимчасово окупованих територій. Це стало також символом поваги до тих, хто попри небезпеку щодня нагадує окупантам, що це українська земля і російським військовим на ній не раді.

На опублікованих у мережі світлинах видно, що вагони потягу обклеєні жовтою стрічною. На ній написані назви населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Окрім того, у вагонах можна залишити повідомлення партизанам "Жовтої стрічки", які чинять опір ворогу.

Потяг "Жовта стрічка" – залізний символ, що одного дня вони сядуть в українські потяги, які прибудуть у всі знову вільні українські міста. Подорожуйте поїздом №192 Одеса – Краматорськ. Робіть фото на фоні вагонів, діліться в соціальних мережах із хештегом #ПотягЖовтаСтрічка, розповідайте світу про спротив українців та підтримуйте своїх: щоб поїзди Укрзалізниці швидше повернулись на знову вільні українські землі,

– закликали в русі опору.

Потяг "Жовта стрічка" – більше у галереї

Українці чинять спротив ворогу в окупації