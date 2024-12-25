Не падіння економіки: що справді спричинить крах режиму Путіна

Проблеми в російській економіці дійсно можуть призвести до краху путінського режиму, але це доволі довгий процес. Є більш оптимальний варіант – тиснути на Росію з трьох сторін.

Насамперед мовиться про знищення російських військових на фронті та військових злочинців на ворожій території. Третій же метод, як пояснив 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, залежить від цивілізованого світу.

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Чому сценарій розвалу СРСР не підходить Росії

За словами Шейтельмана, падіння економіки – довгий процес, який досить різко та неочікувано призводить до повстання народних мас, але не за планом. Не буде такого, мовляв, "ми стали гірше жити на 3%, скиньмо Путіна". Необхідно, щоб повторився 1917 рік, коли в Петербурзі закінчився хліб. Тільки після цього може початися революція.

Радянський Союз розвалився, зокрема, після початку економічних проблем лише через 10 років. У 1979 році люди стояли в чергах за маслом, у 1981 році – за яйцями. Талони ж з'явилися у 1989 році, а вже 1991 року СРСР розпався.

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У випадку Росії потрібно спровокувати спочатку дефіцит, далі талони й врешті-решт колапс. Що важливо, Радянський Союз не вів повномасштабну війну. В Афганістані втратив тільки 15 тисяч військових за 10 років. Водночас росіяни втрачають таку ж кількість солдатів за 2 тижні.

Головне – тиснути на Росію, і це призведе до краху режиму Путіна. Домогтися цього можна 3 способами:

військові, які б'ють ворога на фронті;

спецпідрозділи, які вбивають "верхівки" Кремля;

санкції від міжнародних партнерів.

Видання The Times пише, що ліквідація Кіріллова є позитивним моментом, який створить серйозну напругу між Путіним та іншими генералами та загалом труднощі режиму,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Якщо сильно тиснути, повалення Путіна станеться через рік. Якщо менше – така радісна подія відбудеться аж через 10 років.