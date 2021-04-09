В Офісі Президента прокоментували дивну поведінку Тищенка на окрузі №87

"Слуг народу" на округ №87, де проводили довибори, відправили начебто для того, щоб вони не дозволили сфальсифікувати вибори. Поведінка Тищенка під час цього процесу багатьох здивувала.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, навіщо на Прикарпаття, де відбулися довибори, відправили "десант" нардепів від "Слуги народу".

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Чому "Слуги народу" поїхали на Прикарпаття

Офіс Президента, як розповідає Тимошенко, і партія підозрювали, що на окрузі були якісь фальсифікації. І йдеться не про кандидата від Слуги народу.

Партія "Слуга народу" вирішила відправити туди десант із народних депутатів саме тому, що там творилося бозна-що. Ніхто не розумів взагалі, що там відбувається,

– розповів Тимошенко.

Щоб не допустити фальсифікацій, туди вирішили відправити декілька нардепів і Тищенка серед них.

Довідка.

Згідно з

Вірастюка

Поведінка Тищенка на окрузі

підтримали 31,25% виборців, а його опонента Олександра Шевченка від партії "За майбутнє" – 29,69%. Розрив між ними у 749 голосів.

Заступник Єрмака розповідає: щоб аналізувати поведінку нардепа, треба знати контекст. Адже на відео видно лише його дії, а ніхто не говорить про те, чим вони були зумовлені. За словами Тимошенка, представники ЗМІ, на яких розлютився Тищенко, насправді були охоронцями одного з кандидатів. В Офісі Президента є такі дані.

Тому Тищенко так нервово і відреагував.

Як повідомляв рух "ЧЕСНО", Тищенко заважав рахувати голоси виборчій комісії. По-перше, нардеп переплутав назви регіонів і назвав його Закарпаттям. По-друге, він зловживав статусом нардепа, перевіряючи журналістів.

Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї. Може "Слуги Народу" прийняли новий закон, який розширив повноваження народних депутатів?

– повідомляло "ЧЕСНО".

Що сталося на окрузі №87