Масштабна повінь продовжує забирати життя у Техасі: Трамп запровадив режим надзвичайного стану

Через руйнівні повені в штаті Техас загинули люди, десятки жителів зникли безвісти. Повені виникли внаслідок сильних дощів, які днями накрили штат.

Через повені президент Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Трампа в його соціальній межі Truht Social.

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Надзвичайний стан в Техасі

За даними офіційних осіб США, станом на 18:39 від повені в Техасі загинули щонайменше 69 людей, серед яких 38 дорослих та 21 дитина. Загибель ще 10 людей підтвердили в інших округах Техасу.

Вода зокрема накрила дитячій табір Mystic. Там рятувальники досі не знайшли 11 дітей та вихователя. Директор табору Дік Істленд загинув під час раптової повені. Він намагався врятувати з води дівчат.

Через стихійне явище адміністрація Дональда Трампа ввела режим надзвичайної ситуації.

Сім'ї переживають неймовірну трагедію – багато хто загинув, багато хто зник безвісти. Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з керівництвом штату та місцевою владою. Наша неймовірна Берегова охорона США разом із рятувальниками штату вже врятували понад 850 життів,

– написав у пості Трамп.

До адміністрації надходять оновлені дані з округу Тревіс, де внаслідок повені загинули чотири людини. Відомо, що в деяких районах випало понад фут опадів лише за кілька годин. Дональд Трамп зокрема підписав "декларацію про надзвичайну ситуацію" для сусіднього округу Керр.

Під час ліквідації наслідків стихії вода на вулицях підіймалася швидше, ніж спецслужби могли врятувати до людей. Наразі рятувальні команди в Техасі шукають ще 27 зниклих безвісти дівчат з табору Mystic. Бригади обстежують велику територію за допомогою гелікоптерів.

Пошуки людей дещо ускладнені через те, що вода переміщує уламки, речі та людей на великі відстані.