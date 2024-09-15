Укрзалізниця скасувала кілька міжнародних рейсів через повені у Європі: які саме

Через масштабні повені в Центральній Європі виникли проблеми з рухом транспорту. Укрзалізниця оновила дані щодо кількох міжнародних рейсів, що рухатимуться через країни, охоплені негодою.

Загалом повені охопили такі країни, як Польща, Чехія, Австрія та Румунію. Деякі сполучення продовжать свій рух, але з затримкою чи об'їзними шляхами.

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Які поїзні рейси скасували через негоду в Європі

В Укрзалізниці повідомили, що рейс Відень – Будапешт – Київ на 15 вересня скасовано. Пасажирів із квитками у Відні в компанії попросили підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безплатне поселення.

Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме до Будапешта. Рейси Чоп – Відень – Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої,

– сказали про оновлення в Укрзалізниці.

В компанії також зазначили, що рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі.

"Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", – мовиться у дописі.

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що поїзди з та до Варшави, Хелма й Кошице курсують без змін та за графіком. У компанії наголосили, що наразі триває робота разом із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією.

До слова, через масштабні повені у Центральній Європі, які виникли через сильні зливи, вже є загиблі серед громадян. Людей з підтоплених районів намагаються евакуювати, подекуди доводиться залучати навіть авіацію.